“Gabriele Salvatores? Per me sul set è un fratellone“. Parola di Antonio Guerra, giovanissimo protagonista del nuovo film del regista in uscita il 21 novembre, ‘Napoli New York‘. Guerra, classe 2009, si racconta a LaPresse: “E’ bellissimo recitare alla mia età, però ci sono anche a volte orari difficili – spiega – ma per la mia passione questo e altro”.

Sul set ha recitato con Favino: “Mi ha insegnato che non dobbiamo mai montarci la testa, dobbiamo restare umili”. Si tratta di una produzione Paco Cinematografica con Rai Cinema in associazione con Groupama Assicurazioni.

