Un paio di scarpette indossate da Judy Garland nel “Mago di Oz” sarà battuto all’asta quasi due decenni dopo che un ladro le aveva rubate, convinto che fossero ornate di veri gioielli. “Heritage Auctions di Dallas” ha annunciato in un comunicato stampa che le offerte online sono iniziate e continueranno fino al 7 dicembre. Le scarpe iconiche erano in prestito al Judy Garland Museum di Grand Rapids, Minnesota, quando furono rubate nel 2005. La loro collocazione è rimasta un mistero fino a quando l’FBI le ha recuperate nel 2018. Il museo è tra quelli in lizza per ottenerle.

