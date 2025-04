La causa del decesso una polmonite. Interpretò Batman e Jim Morrison

L’attore statunitense Val Kilmer è morto all’età di 65 anni. Lo riporta il New York Times. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una polmonite. Nel 2014 a Kilmer era stato diagnosticato un cancro alla gola. L’attore è noto per aver recitato in ‘Top Gun’, nel ruolo di Jim Morrison in ‘The Doors’ e in quello di Batman in ‘Batman Forever’.

Kilmer è morto martedì sera a Los Angeles, circondato dalla famiglia e dagli amici, ha detto sua figlia, Mercedes Kilmer, in una e-mail ad Associated Press. Kilmer, l’attore più giovane mai ammesso alla prestigiosa Juilliard School, ha vissuto gli alti e bassi della fama in modo più drammatico della maggior parte delle persone. La sua svolta è arrivata nel 1984 con la parodia di spionaggio ‘Top Secret!’, seguita dalla commedia ‘Real Genius’ nel 1985. Kilmer avrebbe poi mostrato nuovamente le sue doti comiche in film come ‘MacGruber’ e ‘Kiss Kiss Bang Bang’.

La sua carriera cinematografica raggiunse l’apice nei primi anni ’90, quando si fece un nome come affascinante protagonista, recitando al fianco di Kurt Russell e Bill Paxton in ‘Tombstone’ del 1993, nel ruolo del fantasma di Elvis in ‘True Romance’ e come esperto di demolizioni rapinatore di banche nel film di Michael Mann ‘Heat’ del 1995, con Al Pacino e Robert De Niro. La sua intensità nell’interpretare personaggi sul set gli portò la reputazione di una persona con cui era difficile lavorare. Kilmer ha pubblicato due libri di poesie (tra cui ‘My Edens After Burns’) ed è stato nominato per un Grammy nel 2012 per l’album di spoken word per ‘The Mark of Zorro’. Ha frequentato Cher e ha sposato e divorziato dall’attrice Joanne Whalley. Lascia i due figli, Mercedes e Jack.

