Si tratta di Jerry Hal Saliterman, 76 anni. Furono rubate nel 2005 e recuperate nel 2018

Quasi cinque mesi dopo che un uomo, con precedenti per furto, ha ammesso di aver rubato le scarpette rosse indossate da Judy Garland nel Mago di Oz, una seconda persona è stata accusata del furto avvenuto 20 anni fa al Judy Galand Museum.

Jerry Hal Saliterman, 76 anni, è stato accusato di furto di un’opera d’arte importante e manomissione di testimoni. Non si è dichiarato colpevole, quando è comparso per la prima volta venerdì davanti al Tribunale distrettuale di St. Paul, mentre era su una sedia a rotelle e sotto ossigeno supplementare.

La storia delle scarpette rosse

Il collezionista di cimeli Michael Shaw ha prestato le scarpette al Judy Garland Museum di Grand Rapids, Minnesota. Sono state rubate nel 2005 e recuperate nel 2018. Un uomo si è dichiarato colpevole in ottobre. Un atto d’accusa reso pubblico domenica ha rivelato che un secondo uomo sta ora affrontando le accuse.

Il collezionista di memorabilia che possiede le iconiche calzature le ha immediatamente consegnate a una società d’aste, che intende portarle in un tour internazionale prima di metterle all’asta a dicembre, ha dichiarato lunedì un funzionario della Heritage Auctions di Dallas. Le scarpette di rubino erano il cuore dell’amato musical del 1939. Il personaggio interpretato da Garland, Dorothy, ballava lungo la Strada di mattoni gialli con le sue scarpe lucenti, insieme allo Spaventapasseri, all’Uomo di latta e al Leone codardo. Per tornare a casa, in Kansas, doveva battere i tacchi tre volte e ripetere: “Non c’è posto come casa”. In realtà, la Garland ne indossò diverse paia durante le riprese. Ne rimangono solo quattro.

Shaw le ha prestate nel 2005 al Judy Garland Museum di Grand Rapids, in Minnesota. Quell’estate, qualcuno ha sfondato una vetrina e ha rubato le scarpette con paillettes e perline. La loro ubicazione rimase un mistero fino a quando l’FBI le recuperò nel 2018.

I procuratori federali hanno stimato il valore di mercato delle pantofole a circa 3,5 milioni di dollari. Le altre paia di pantofole sono in possesso dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dello Smithsonian Museum of American History e di un collezionista privato. Garland è nata Frances Gumm nel 1922. Visse a Grand Rapids fino all’età di 4 anni, quando la sua famiglia si trasferì a Los Angeles. Morì nel 1969. Il Judy Garland Museum, che comprende la casa in cui visse, afferma di possedere la più grande collezione al mondo di cimeli della Garland e del Mago di Oz.

