Il regista si trova al San Camillo di Roma

È in condizioni stabili e di umore sereno il regista Nanni Moretti, 71 anni, ricoverato da mercoledì sera all’ospedale San Camillo di Roma per un infarto. Lo si apprende da fonti qualificate. Moretti è stato condotto immediatamente nel nosocomio capitolino e, una volta stabilizzato, ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il professor Gabrielli: “Quadro favorevole ma prognosi riservata”

“Nonostante il quadro clinico favorevole e l’evoluzione positiva, è prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore, come da prassi. Confidiamo che nei prossimi giorni il paziente possa riprendersi completamente”. A dichiararlo è il professor Domenico Gabrielli, direttore UOC Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, a proposito delle condizioni di salute di Nanni Moretti, ricoverato da ieri nel nosocomio romano per un infarto. “Le condizioni del paziente sono stabili. È stato ricoverato ieri nel tardo pomeriggio a seguito di una sindrome coronarica acuta. È arrivato al pronto soccorso in ambulanza intorno alle ore 18 e ha ricevuto tempestivamente le cure necessarie – prosegue il medico -. L’angioplastica coronarica, eseguita prontamente per trattare la coronaria causa del quadro clinico, è risultata efficace. Il decorso post-procedurale è stato regolare e il danno miocardico riscontrato è lieve. La funzionalità cardiaca è rapidamente tornata ai valori precedenti all’evento acuto”.

