In occasione della presentazione della terza stagione di 'Vita da Carlo'

Risate, abbracci e saluti sul red carpet dell’ultima giornata della Festa del cinema di Roma in occasione della presentazione della terza stagione di ‘Vita da Carlo’, la serie tv di Carlo Verdone. Balli, scherzi e gag con i fotografi presenti sul tappeto rosso per il protagonista insieme a due tra le new entry della serie: Maccio Capatonda e Gianna Nannini.

