L'attore: "Grazie a tutti, senza di voi non esisterei"

(LaPresse) – In ritardo, fuori da ogni schema e da ogni scaletta alla fine Johnny Depp si è presentato alla Festa del cinema di Roma per ritirare il premio alla carriera. Sul palco a consegnarlo Riccardo Scamarcio protagonista del suo ultimo film: “Modi”. L’attore italiano ha dedicato a Depp un brano di Carmelo Bene: “Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e che volano. Tu – ha proseguito Scamarcio, indicando Depp – sei un cretino che non ha mai visto la Madonna che vola, vola vola!!!! Ti amo”. Sul palco l’attore americano, insieme alla direttrice artistica Paola Malanga ha ringraziato il pubblico: “Vi ringrazio, senza di voi non sarei qui e probabilmente non sarei da nessun’altra parte”.

