L'attrice britannica aveva 89 anni

E’ morta all’età di 89 anni in un ospedale di Londra Maggie Smith, leggenda britannica del teatro e del cinema, due volte premio Oscar in ‘La strana voglia di Jean’ (1969, miglior attrice protagonista) e ‘California Suite’ (1978, miglior attrice non protagonista). Una carriera più che sessantennale fatta di grandi successi nel cinema e una lunga serie di candidature tra Golden Globe e Bafta.

L’attrice britannica è nota al grande pubblico anche per l’interpretazione della professoressa Minerva McGrannitt nella saga di Harry Potter e per quello di Violet Crawley nella serie tv Downton Abbey. Nel 1992 il ruolo nel celebre film Sister Act – Una svitata in abito da suora e l’anno dopo nel sequel Sister Act 2 – Più svitata che mai, in entrambi i quali interpreta la madre superiora del Convento, a fianco di Whoopi Goldberg.

