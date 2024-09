L'artista aveva vinto due volte l'Oscar

Lutto nel mondo del cinema e del teatro. E’ morta all’età di 89 anni l’attrice Maggie Smith, due volte premio Oscar. Lo ha annunciato il suo addetto stampa. L’attrice britannica è nota al grande pubblico anche per l’interpretazione della professoressa Minerva McGrannitt nella saga di Harry Potter e per quello di Violet Crawley nella serie tv Downton Abbey.

Maggie Smith, oltre 60 anni di carriera e due premi Oscar

Una carriera più che sessantennale fatta di grandi successi nel cinema, che le sono valsi due Oscar e una lunga serie di candidature tra Golden Globe e Bafta, e nel mondo della serialità televisiva, per la sua interpretazione in ‘Downton Abbey’. Senza trascurare la partecipazione a film noti al grande pubblico, come la saga di Harry Potter e la commedia ‘Sister Act’.

E’ morta all’età di 89 anni in un ospedale di Londra Maggie Smith, leggenda britannica del teatro e del cinema, due volte premio Oscar in ‘La strana voglia di Jean’ (1969, miglior attrice protagonista) e ‘California Suite’ (1978, miglior attrice non protagonista). Nata nel 1934 a Ilford, nella contea di Essex, Smith si avvicina molto giovane al teatro, sui palcoscenici inglesi dell”Oxford Playhouse Theatre’, per poi trasferirsi negli Stati Uniti e dedicarsi al cinema. Dopo aver interpretato ruoli secondari ottiene un grande successo in ‘Otello’ (1965), dove nei panni di Desdemona riceve la prima candidatura ai Golden Globe e quella agli Oscar.

Negli anni ’70 – oltre ai due Oscar conquistati – partecipa a film come ‘In viaggio con la zia’ (1972), ‘Invito a cena con delitto’ (1976) e il giallo ‘Assassinio sul Nilo’, tratto dal noto romanzo di Agatha Christie. Negli anni ’80 si guadagna un’altra candidatura all’Oscar – e il secondo Golden Globe in carriera – per ‘Camera con vista’, film di James Ivory in cui interpreta Charlotte, dama di compagnia di Lucy (Helena Bonham Carter).

‘Hook’ di Spielberg, ‘Sister Act’ ed ‘Harry Potter’: i film interpretati da Maggie Smith

Nel 1991 Steven Spielberg la sceglie per il ruolo di Wendy Darling in ‘Hook-Capitan Uncino’, poi recita in ‘Sister Act’ e nel sequel nel ruolo della Madre Superiora del Convento. Negli anni 2000,

dopo un’altra candidatura agli Oscar per ‘Gosford Park’ di Robert Altman, associa il proprio volto al ruolo della professoressa Minera McGranitt nella saga cinematografica di Harry Potter, in cui compare in tutti gli otto film tra il 2001 e il 2011 ottenendo un grande riscontro in termini di pubblico. Proprio quell’anno entra anche nel cast di ‘Downton Abbey‘: il ruolo di Violet, Contessa Madre di Grantham, le vale due Emmy, nel 2011 e 2012, come miglior attrice non protagonista, e un Golden Globe nel 2013. Parallelamente alla fortunata serie tv continua a recitare al cinema nei film ‘Marigold Hotel’ e ‘Quartet’ (2012) fino a ‘The Lady in The Van’ (2015), dove ottiene l’ennesima candidatura ai Golden Globe e nomination ai Bafta. Nel 2019 infine torna a recitare a teatro nella pièce di Christopher Hampton ‘A German Life’, in scena al Bridghe Theatre di Londra.

