L'attore di Hollywood elogia il presidente Usa dopo che si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca

George Clooney elogia Joe Biden e la sua decisione di abbandonare la corsa per la Casa Bianca in favore di Kamal Harris. “La persona che dovrebbe essere applaudita è il presidente che ha fatto la cosa più altruista che sia mai stata fatta dai tempi di George Washington. E questo è vero”, ha affermato l’attore di Hollywood tra gli applausi della sala stampa della Mostra del Cinema di Venezia. “Il fatto che qualcuno dica: ‘Penso che ci sia un modo migliore per andare avanti’... tutto il merito va a lui“, ha aggiunto il divo, applaudito anche da Brad Pitt, seduto al suo fianco.

