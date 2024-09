Fan in delirio per le due star di Hollywood che presentano il film fuori concorso 'Wolfs'

Fan in delirio a Venezia per Brad Pitt e George Clooney. Le due star di Hollywood arrivano in barca alla Mostra del Cinema dove presentano il loro nuovo thriller poliziesco, “Wolfs”, fuori concorso. Per i due attori e amici l’accoglienza è stata davvero calorosa: in tantissimi li aspettavano per riuscire ad avere un autografo e un selfie e non sono rimasti delusi. Diretti da Jon Watts, Clooney e Pitt interpretano due faccendieri rivali che vengono inavvertitamente assunti per lo stesso lavoro per nascondere un crimine. Il film avrà un’uscita limitata nelle sale, a partire dal 20 settembre, prima di essere trasmesso in streaming su Apple TV il 27 settembre. Oggi a Venezia c’è anche un’altra star di Hollywood, Adrien Brody, al Lido per presentare ‘The Brutalist’.

