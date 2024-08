L'anteprima mondiale di 'Beetlejuice Beetlejuice' ha aperto l'81esima edizione del Festival

Michael Keaton e Winona Ryder si sono uniti al regista Tim Burton al Lido di Venezia per dare il via all’81esima edizione della Mostra del Cinema, dove è stata messa in atto l’anteprima mondiale del film “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel di ‘Beetlejuice’ del 1988. Anche le co-star Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega e Willem Dafoe hanno calcato il prestigioso red carpet. Cate Blanchett, Patti Smith, la presidente della giuria Isabelle Huppert e il membro della giuria Zhang Ziyi erano tra le altre star presenti sul tappeto della serata di apertura, insieme a Sigourney Weaver, che quest’anno ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera del festival.

