L'attrice 74enne famosa per il ruolo di Ellen Ripley nella saga 'Alien' ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera

“I miei genitori non pensavano che avrei avuto successo, pensavano che lo showbusiness mi avrebbe mangiato viva…”. E invece Sigourney Weaver, la rivelazione è sua, è diventata un’icona del cinema grazie a pellicole e personaggi entrati nell’immaginario collettivo. “Quando hanno visto il mio successo, sono rimasti scioccati“. Un successo scolpito grazie a personaggi di donne forti, soprattutto in anni in cui certi ruoli ‘action’ erano destinati prevalentemente agli uomini. Anche se, sottolinea, “mi sorprende quando dicono che interpreto donne forti. Io interpreto semplicemente donne, sono loro a essere forti”. Nella scelta dei ruoli la 74enne attrice newyorchese, che la Mostra di Venezia ha deciso di premiare con il Leone d’Oro alla carriera, ha di certo anticipato i tempi. “Una figura emblematica degli anni ’80 – ha sottolineato il direttore Alberto Barbera – nel corso dei quali ha coniato l’immagine di un’eroina senza precedenti per il genere d’azione, capace di reggere vittoriosamente il confronto con i modelli maschili che fino a quel momento avevano dominato nel cinema epico e avventuroso”. Ma Weaver non è stata solo questo, perché “ha proseguito nella ricerca incessante di una propria identità costantemente rimessa in discussione”, “sfuggendo alle etichette che l’avrebbero voluta confinata all’icona vittoriosa del periodo reaganiano“.

“Vorrei lavorare in Italia”

Del resto la sua carriera parla chiaro: tra i tanti registi con cui ha lavorato, ci sono James Cameron, Paul Schrader, Peter Weir, Michael Apted, Roman Polanski, Ivan Reitman, Mike Nichols, Ang Lee. Ma nel suo ‘curriculum’ Weaver, che ha appena terminato le riprese di ‘Avatar 3’, vorrebbe più Italia: “Mi sono innamorata dei film anche grazie al cinema italiano, Fellini, Antonioni, De Sica”, ha raccontato in conferenza stampa al Lido, suggerendo, scherzando, che, insieme al Leone d’Oro, dovrebbe esserci una “piccola clausola che ti permetta di venire in Italia e lavorare con un regista italiano. Dovrebbe essere parte del pacchetto”. “Non ne ho ancora abbastanza di ciò che il cinema italiano significa e ci dà. Quindi datevi da fare, registi italiani: sono disponibile“, ha detto la protagonista di ‘Alien’. L’attrice ha poi raccontato che il primo film che hanno guardato insieme lei e sua figlia, che si è sposata di recente, è stato ‘Divorzio all’italiana’ di Pietro Germi. “Una scelta curiosa”, ha commentato. Non stupisce, invece, l’impatto che le interpretazioni di Weaver hanno avuto sul pubblico femminile: “Tante donne mi ringraziano per essere stata una fonte di ispirazione con i miei personaggi. Le donne in tutto il mondo sono sempre in prima linea nelle emergenze e nelle crisi. Ma non siamo state trattate come avremmo dovuto. Anche il mondo del cinema ha utilizzato solo una piccola fetta della torta. Ma noi donne siamo tutta la torta”.

“Entusiasta” della candidatura di Kamala Harris

Inevitabile soffermarsi sul suo personaggio più celebre, quello di Ellen Ripley nella saga di ‘Alien’. Quello che di lei ha apprezzato di più è che “era una persona, non una donna. Non doveva essere femminile per forza”. “Nella mia carriera – ha proseguito – sono stata molto fortunata a ricevere storie di cui volevo far parte. È un lavoro così emozionante, perché dovrei fermarmi? Ho sempre rispettato e amato questo lavoro. Poi all’improvviso hanno deciso che le donne più anziane potevano interpretare personaggi interessanti, persone vere. Perché il pubblico è fatto di persone vere”. Inevitabile un commento sulla battaglia per le presidenziali Usa: l’attrice si è detta “così entusiasta” della candidatura di Kamala Harris. “Pensare anche solo per un momento che il mio lavoro possa avere qualcosa a che fare con la sua ascesa, mi rende molto felice”. E quanto alle sue fonti d’ispirazione, “i film degli ’30 e ’40 sono pieni di personaggi meravigliosi, affascinanti. Penso a Bette Davis. Ho lavorato con Ingrid Bergman, ho trascorso molti mesi con lei, è sempre stata gentile con me. Mi ha ispirato tantissimo, tutti i suoi lavori sono incredibili”, ha spiegato.

I prossimi progetti

Oltre che nel sequel di ‘Avatar’, l’attrice apparirà prossimamente nella commedia horror di Bryan Fuller ‘Dust Bunny’ e nel film di fantascienza ‘The Gorge’ di Scott Derrickson. Intanto, mette in bacheca un altro prestigioso riconoscimento che la emoziona, così come l’accoglienza di Venezia. “Sono sicura che sto sognando, sono sopraffatta e così grata”, ha detto in italiano ricevendo il Leone d’Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, durante la cerimonia di apertura della Mostra. Difficile per lei trattenere le lacrime di fronte alla standing ovation della platea. Applausi anche da remoto in un videomessaggio di James Cameron: “Siamo diventati buoni amici nel corso degli anni, è stata una grande gioia lavorare con te“, ha detto il regista prima di concludere in italiano, “Brava cara mia“.

