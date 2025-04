L'attore: "Il teatro è molto più faticoso"

Dopo aver portato a teatro oltre 100.000 spettatori con i suoi show, Maurizio Battista approda al cinema dal 3 aprile con ‘Tu Quoque’. “Come nasce l’idea? In verità l’idea era un’altra”, confida a LaPresse l’attore e comico, “doveva essere Natale nel West, ma poi dal West sono passato all’antica Roma perché mi piaceva mischiare aggiungendoci qualche dolore personale”, sottolinea Maurizio Battista. In ‘Tu Quoque’ l’attore interpreta Massimo Quinto, un uomo di mezz’età pieno di debiti, con un matrimonio fallito e un pessimo rapporto con suo figlio, che scopre di avere pochi mesi di vita. “Massimo è un nome romano e Quinto è in onore del regista Gianni Quinto”, spiega Battista. “C’è la romanità e ci sono malinconia, nostalgia, emotività, rabbia: in pratica tutto quello che nella vita non bisognerebbe avere ma che io ho perché sono del Cancro. Che mondo ho trovato? Un mondo di guerra c’era e c’è oggi, quindi non è cambiato niente”.

“Se è stato faticoso tornare al cinema? – prosegue Battista – È molto più faticoso il teatro che dura tre ore tutte le sere e la sera dopo devi rifarlo. Il cinema se la scena non è buona si rifà, al teatro è buona e basta. E chi fa le lunghe tirate di mesi come me deve augurarsi di stare sempre bene”. Accanto a Battista, nel cast di ‘Tu Quoque’ troviamo Paolo Triestino, Francesca Antonelli, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Milena Miconi, Guglielmo Poggi, Jane Alexander, Lucianna De Falco, Benedetta Mazza, Stefano Antonucci, Giancarlo Ratti, Diego Verdegiglio, Salvatore Papaleo, Antonio Fiorillo, Gianfranco Phino, Osvaldo Fresia e Fabrizio Gaetani.Prodotto da Ballandi Srl in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl, ‘Tu Quoque’ è distribuito nelle sale da Nexo Studios.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata