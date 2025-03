L'attore è stato ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa', sul Nove

Daniel Craig, ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, ha parlato del suo nuovo film ‘Queer’ diretto da Luca Guadagnino. “Interpretare un personaggio così complesso a questo punto della mia carriera è stata una cosa che non riuscivo neanche a immaginare, dopo aver fatto James Bond e questi grandi film…Però volevo tornare a fare i film che avevo fatto nella prima parte della mia carriera, un pochino più complessi da un punto di vista emotivo”, ha detto l’attore britannico nel programma che va in onda sul Nove. “Luca è venuto a trovarmi e mi ha presentato il copione. Io volevo assolutamente lavorare con lui, avrei fatto qualsiasi cosa, ma il fatto che mi abbia presentato proprio questo film, una cosa così personale che lui voleva trasformare in film da molto tempo, per me è stata un’opportunità che non potevo proprio lasciarmi sfuggire”, ha aggiunto.

