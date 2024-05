La regista e l'attrice fotografate con le sei statuette vinte per 'C'è ancora domani'

‘C’è ancora domani’, il film campione di incassi di Paola Cortellesi, fa incetta di premi ai David di Donatello. La splendida pellicola dell’attrice romana, all’esordio dietro la macchina da presa, si aggiudica ben sei statuette: migliore attrice protagonista (Cortellesi), miglior attrice non protagonista (Emanuela Fanelli), migliore sceneggiatura originale, miglior esordio alla regia (Cortellesi), il David dello spettatore e il David Giovani. Dopo la premiazione, Cortellesi e Fanelli hanno messo in scena uno sketch all’insegna dell’ironia, con Fanelli – al secondo David di Donatello di fila come miglior attrice non protagonista dopo ‘Siccità’ di Paolo Virzì – che simula una intervista alla regista. “Come si sente a essere così ‘straordenaria’?”, chiede Fanelli. “Non so se si può essere più ‘straordenarie’ di me. Ma anche lei è piuttosto ‘straordenaria’”, risponde Cortellesi. Poi le due attrici hanno posato per i fotografi con tutte e sei le statuette conquistate ai David di Donatello.

