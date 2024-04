Il regista ha ottenuto 11 nomination ai David di Donatello per il film 'Rapito'

Il regista Marco Bellocchio commenta ‘C’è Ancora Domani’, il film di Paola Cortellesi che ha riscosso enorme successo. “Sono per età piuttosto saggio e vada come vada lei merita tutto, ma saranno i votanti a decidere”, afferma l’84enne di Bobbio in merito alle nomination ai David di Donatello.

“Se ho amato il film di Cortellesi? In parte si”, ha ammesso Bellocchio, la cui ultima opera, ‘Rapito’, ha ottenuto 11 nomination. La pellicola dell’attrice e regista romana ha invece totalizzato ben 19 candidature, record assoluto per un film di esordio. La cerimonia dei Premi David di Donatello si terrà il 3 maggio.

