Da Zeffirelli a Scorsese, da Pasolini a Gibson. Il no di De Niro

Il nuovo film che sta ultimando Martin Scorsese, ispirato al libro ‘Vita di Gesù’ di Shūsaku Endō, è il terzo che il noto regista americano dedica al suo rapporto con la fede cristiana, dopo ‘L’ultima tentazione di Cristo’ e ‘Silence’. Ma essere Gesù Cristo non è mai facile. Non solo nella vita, ma anche in un set cinematografico. Se si eccettuano pellicole canoniche e molto fedeli ai vangeli riconosciuti dalla Chiesa cattolica, come ‘Gesù di Nazareth’ di Franco Zeffirelli e il colosso di Hollywood ‘Il Re dei Re’, il Messia visto al cinema ha scatenato sempre una valanga di polemiche. A cominciare da ‘Il Vangelo secondo Matteo’ di Pierpaolo Pasolini, riabilitato da ‘L’Osservatore romano’ 50 anni dopo la sua prima proiezione.

Gli attori che hanno indossato le vesti di Gesù

Diversi attori hanno indossato le vesti del Nazareno dopo aver fatto altri ruoli in carriera. Jeffrey Hunter, prima del Re dei Re, aveva fatto spesso il cowboy. Robert Powell, il Gesù di Zeffirelli, era stato uno dei protagonisti del cast di ‘Tommy’, l’opera rock di Ken Russell. Come opera rock però è sempre ‘Jesus Christ Superstar’ la più famosa. Un film diventato un musical che da decenni fa il giro dei teatri e ancora adesso riscuote applausi. Nel musical fu Ted Neeley a interpretare Gesù. Indimenticabile la colonna sonora del film, con tutti brani di successo. Anche ‘Jesus Christ Superstar’ divise la critica, proprio per il mondo hippie che lo caratterizzò e la storia raccontata nella versione di Giuda.

Il no di Robert De Niro

Ma c’è stato un attore che non se l’è sentita di essere Gesù. Si tratta di Robert De Niro che rifiutò la parte offertagli da Martin Scorsese ne ‘L’Ultima tentazione di Cristo’. Un Gesù tormentato dai dubbi che voleva una vita normale e non da messia. Al suo posto fu scelto Willem Dafoe. La sua interpretazione fu magistrale. Nel film di Pasolini la figura del Cristo fu affidata al catalano Enrique Irazoqui, un sindacalista non ancora ventenne in lotta contro il regime franchista. A doppiarlo fu Enrico Maria Salerno. Max Von Sydow fu il Gesù ne ‘La più grande storia mai raccontata’. Infine, ‘The passion’ di Mel Gibson fece grandi incassi ma scatenò anche feroci dibattiti. Volarono accuse di eccessivo ricorso alla violenza e di antisemitismo e le scene della Passione furono crudeli e pesanti per il pubblico in sala. Ma la vita di Gesù ha interessato e incuriosito molti tra i registi più famosi. Roberto Rossellini girò ‘Il Messia’, Alessandro D’Alatri ‘I Giardini dell’Eden’ con Kim Rossi Stuart. E perfino Adriano Celentano ha messo in scena il film-musical ‘Joan Lui’.

