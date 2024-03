Miglior documentario per l'opera del regista Mstyslav Chernov dell'Associated Press

Era uno degli Oscar più attesi e ha vinto. ‘20 giorni a Mariupol‘ ha ottenuto la statuetta per il migliore documentario. È il primo film ucraino a vincere un Oscar. Il regista Mstyslav Chernov, giornalista dell’Associated Press, rimase bloccato nel fuoco incrociato a Mariupol, nel sudest dell’Ucraina, quando iniziarono i bombardamenti. “Avrei voluto non fare mai questo film“, ha detto dopo la consegna della statuetta. “Vorrei poter scambiare questo premio con la Russia che non attacca mai l’Ucraina, non occupa mai le nostre città. Non uccide mai decine di migliaia di miei connazionali ucraini. Ma non posso cambiare la storia. Non posso cambiare il passato. Ma noi tutti insieme possiamo assicurarci che la storia sia chiarita e che la verità prevalga”. Si tratta anche del primo Oscar per l’Associated Press.

