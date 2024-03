Vince la statuetta il film i Jonathan Glazer

‘La Zona di Interesse‘ (The Zone of Interest) ha vinto il premio Oscar come miglior film internazionale alla 96a edizione degli Academy Awards. Battuto l’italiano Matteo Garrone, che era in nomination con Io Capitano.

Cos’è ‘La Zona di Interesse’

The Zone of Interest è scritto e diretto da Jonathan Glazer. Adattamento del romanzo omonimo del 2014 scritto da Martin Amis, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 dove ha vinto il Gran Premio Speciale della Giuria. È la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive la sua quotidianità in una bucolica casetta con piscina. Ma la famiglia è quella di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive in una surreale serenità è situata proprio al confine con il campo di concentramento. Oltre a The Zone of Interest e Io Capitano, erano candidati all’Oscar anche Perfect Days, Society of the Snow e The Teachers’ Lounge. Nel suo discorso dal palco, Glazer ha fatto riferimento al conflitto in Medio Oriente: “Il mio film mostra a cosa può portare questa disumanizzazione, un film fatto per il presente. Ci sono persone che stanno compiendo un’occupazione con un impatto devastante su moltissime persone innocenti, che siano vittime israeliane di ottobre o vittime degli attacchi a Gaza. Sono tutte vittime di questa disumamizzazione, da una parte e dall’altra”.

