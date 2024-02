Ha vinto il riconoscimento per il miglior documentario

Il documentario sulla guerra in Ucraina ’20 Days in Mariupol‘, prodotto dall’Associated Press e da “Frontline” della Pbs, ha vinto il premio per il miglior documentario ai British Academy Film Awards 2024. “Non si tratta di noi”, ha detto il regista ucraino Mstyslav Chernov, che ha immortalato la straziante realtà della vita nella città assediata con un team di AP, “si tratta dell’Ucraina, della gente di Mariupol”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata