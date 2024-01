Il racconto dell'attrice in un'intervista del 2020

(LaPresse) In un’intervista concessa a LaPresse a Milano nel gennaio 2020 alla presentazione del “Libro dei Sogni di Federico Fellini” di Sergio Toffetti, Sandra Milo ricordava il primo bacio con il grande regista. “Per me ha rappresentato l’amore, l’idea della mascolinità, dell’altra parte del cielo, forse l’ho idealizzato”, diceva l’attrice scomparsa a 90 anni. “Al primo bacio con lui sono quasi svenuta. Non si sviene per un bacio ma lui era lui”, affermava Milo.

