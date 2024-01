La pellicola di Garrone nella cinquina che si giocherà la statuetta

L’Italia sarà protagonista nella notte degli Oscar. ‘Io Capitano‘ di Matteo Garrone è stato inserito infatti nella cinquina in corsa per il miglior film straniero. Lo ha annunciato l’Academy. Le altre pellicole in corsa sono ‘Perfect Days’ di Wim Winders, ‘The Zone of Interest’ di Jonathan Glazer, ‘The Teachers’ Lounge’ di Ilker Çatak e ‘La società della neve’ di J. A. Bayona.

I candidati come miglior attore protagonista

Bradley Cooper (‘Maestro’), Colman Domingo (‘Rustin’), Paul Giamatti (‘The Holdovers’), Cillian Murphy (‘Oppenheimer’) e Jeffrey Wright (‘American Fiction’) sono i candidati all’Oscar per il premio di miglior attore protagonista. Lo annuncia l’Academy nel corso della cerimonia al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles. Fuori Leonardo Di Caprio per la sua interpretazione in ‘Killers of The Flower Moon’.

Le nomination per la miglior attrice protagonista

Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of The Flower Moon), Sandra Huller (Anatomia di una Caduta), Carey Mulligan (Maestro) ed Emma Stone (Povere Creature) sono candidate all’Oscar come miglior attrice protagonista. Lo annuncia l’Academy nel corso della cerimonia al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles. Esclusa Margot Robbie, protagonista in ‘Barbie’.

Nolan, Scorsese e Lanthimos in corsa per premio miglior regia

Justine Triet (‘Anatomia di una Caduta’), Martin Scorsese (‘Killers of The Flower Moon’), Christopher Nolan (‘Oppenheimer’), Yorgos Lanthimos (‘Povere Creature’) e Jonathan Glazer (‘The Zone of Interest’) sono i registi in corsa per il premio di miglior regia agli Oscar. Lo annuncia l’Academy nel corso della cerimonia al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles. Esclusa Greta Gerwig, la regista di ‘Barbie’.

‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ tra candidati a miglior film

‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’, che hanno raccolto rispettivamente otto e tredici nomination agli Oscar, sono in corsa anche per la statuetta riservata al miglior film. Lo annuncia l’Academy nel corso della cerimonia al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles. Gli altri film candidati per il premio sono ‘The Holdovers’, ‘Killers of The Flower Moon’, ‘Maestro’, ‘Povere Creature’, ‘Past Lives’, il francese ‘Anatomia di una caduta’ e il britannico ‘The Zone of Interest’.

7 film di Venezia con 24 nomination

Nella rosa delle candidature agli Oscar 2024, sette film sono stati presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, con 24 candidature complessive: il film Leone d’oro Povere creature! (Poor Things) di Yorgos Lanthimos, il Leone d’argento per la regia Io capitano di Matteo Garrone, Maestro di Bradley Cooper, El conde di Pablo Larraín, La società della neve (La sociedad de la nieve) di J. A. Bayona, La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson e Bobi Wine: the People’s President di Moses Bwayo e Christopher Sharp.

Undici candidature sono state ottenute dal film Leone d’oro all’80a Mostra 2023 Povere creature! (Poor Things) di Yorgos Lanthimos: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale (Tony McNamara), miglior attrice protagonista (Emma Stone), miglior attore non protagonisti (Mark Ruffalo), miglior colonna sonora (Jerskin Fendrix), miglior montaggio, miglior fotografia, migliori costumi, migliore scenografia, miglior trucco.

Il film italiano Io capitano di Matteo Garrone, Leone d’argento per la migliore regia all’80a Mostra, ha ottenuto la nomination per il miglior film internazionale.

Maestro di Bradley Cooper, in concorso all’80a Mostra, ha ottenuto sette nomination: miglior film, migliore attore protagonista (Bradley Cooper), migliore attrice protagonista (Carey Mulligan), miglior sceneggiatura originale, miglior fotografia, miglior trucco, miglior suono.

“La società della neve” (La sociedad de la nieve) di J. A. Bayona, ha ottenuto due candidature, quale miglior film internazionale e per il trucco. El conde di Pablo Larraín è stato nominato per la miglior fotografia, La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson è candidato per il miglior cortometraggio, Bobi Wine: the People’s President di Moses Bwayo e Christopher Sharp, presentato alla 79.

Mostra 2022, è candidato per il miglior documentario. “La Biennale di Venezia si congratula vivamente con tutte le personalità e le produzioni nominate”, si legge in una nota

