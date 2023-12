Candidato al premio nella categoria di miglior film straniero. I premi saranno assegnati il 7 gennaio 2024

‘Io Capitano’ di Matteo Garrone è candidato al premio Golden Globe nella categoria di miglior film straniero. Nella stessa sezione, ‘Anatomia di una caduta Anatomy of Fall’, ‘Foglie al Vento, Past Lives’, ‘Society of the Snow’ e ‘The Zone of Interest’. L’81esima premiazione annuale dei Golden Globes si svolgerà domenica 7 gennaio 2024.

14 nomination per 5 film di Venezia

Sono state annunciate oggi le nomination degli 81esimi Golden Globe Awards, i premi cinematografici organizzati dal 1942 dall’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) di Los Angeles, che riunisce i giornalisti di spettacolo di Hollywood in rappresentanza dei media mondiali di 56 Paesi. Nella rosa delle candidature, cinque film sono stati presentati in prima mondiale all’80a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia: Io capitano di Matteo Garrone, Maestro di Bradley Cooper, Poor Things di Yorgos Lanthimos, Priscilla di Sofia Coppola, Society of the Snow di J. A. Bayona, con 14 candidature complessive ottenute. Sette candidature sono state ottenute dal film Leone d’oro all’80 Mostra Poor Things di Yorgos Lanthimos: miglior film musical/commedia, miglior regista, miglior sceneggiatura, miglior attrice musical/commedia (Emma Stone), migliori attori non protagonisti (Willem Dafoe, Mark Ruffalo), miglior colonna sonora (Jerskin Fendrix).

Maestro di Bradley Cooper, in concorso all’80a Mostra, ha ottenuto ai Golden Globes quattro nominations: miglior film drammatico, migliore regista, migliore attore protagonista drammatico (Bradley Cooper), migliore attrice protagonista drammatica (Carey Mulligan). Hanno ottenuto una candidatura ciascuno altri tre film presentati all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia: Io capitano di Matteo Garrone (miglior film non in lingua inglese); Society of the Snow di J. A. Bayona (miglior film non in lingua inglese); Priscilla di Sofia Coppola (migliore attrice drammatica Cailee Spaeny).”La Biennale di Venezia si congratula vivamente con tutte le personalità e le produzioni nominate”, si legge in una nota.

Borgonzoni: “Film Garrone conquista pubblico internazionale”

“Il film di Matteo Garrone compie un altro decisivo passo verso la conquista di un pubblico sempre più internazionale. Davvero congratulazioni al regista e a tutta la sua squadra per la strada fatta fin qui e un grande in bocca al lupo per i prossimi traguardi. Ringrazio Paolo Del Brocco di Rai Cinema per quanto ha creduto e sta credendo nel progetto, accompagnandolo passo dopo passo. Un ringraziamento speciale a Tiziana Rocca per l’impegno profuso a sostegno di questa importante nomination”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia della candidatura di “Io Capitano” di Matteo Garrone tra i film nominati nella categoria Miglior film non in inglese ai Golden Globe 2024.

