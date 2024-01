L'attrice, che lotta dal 2015 contro un cancro al seno, ha parlato durante il suo podcast “Let’s Be Clear” confessando di essere consapevole che non le resta molto tempo

Ironizzare sulla propria morte confessando di stare organizzando il proprio funerale. Uno scenario, certamente inusuale, che ha come protagonista Shannen Doherty, la Brenda Walsh di Beverly Hills che dal 2015 lotta contro un tumore al seno: negli ultimi mesi l’attrice ha ammesso che il cancro ha colpito il cervello estendendosi, poi, anche alle ossa. La morte però non la spaventa e, dallo scorso dicembre, ha deciso di raccontare il so percorso in un podcast “Let’s be clear“.

Le disposizioni per il funerale

Nell’ultima puntata, che ha avuto come ospite l’amico Chris Cortazzo, l’attrice ha ammesso di convivere con l’idea che non le resta molto da vivere e nel farlo è riuscita addirittura a parlare, in maniera ironica, delle disposizioni per il suo funerale. “La lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì”, ha detto Doherty che poi ha rincarato la dose: “Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia, perché le loro ragioni per presentarsi non sono le migliori”, ha dichiarato Doherty che poi ha continuato: “Avranno le loro ragioni e buon per loro ma sono persone a cui adesso non piaccio davvero, non abbastanza per presentarsi al mio funerale ma lo faranno perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura”.

Voglio che sia una festa

“Voglio che il mio funerale sia una festa d’amore. Non voglio che la gente pianga e che poi in privato dica: “grazie a dio quella str***a è morta”, ha dichiarato ridendo l’attrice che però ammette: “Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore”.

