Le immagini della cerimonia di premiazione al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills

Serata magica al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California, dove sono stati assegnati i Golden Globe per le migliori pellicole e serie tv della scorsa stagione. Oppenheimer ha trionfato come miglior film e il suo direttore, Christopher Edward Nolan, ha vinto come miglior regista. Cillian Murphy ha ricevuto la statuetta di miglior attore in un film drammatico e Robert John Downey Jr quella di miglior attore non protagonista. Emma Stone si è aggiudicata il premio di miglior attrice protagonista in una commedia, recitando in ‘Povere creature!‘, pellicola che ha battuto Barbie nella sua categoria. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie, invece, è stato premiato solo per il successo ottenuto al botteghino. Lily Gladstone, infine, ha conquistato il Golden Globe come miglior attrice protagonista in un film drammatico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata