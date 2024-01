L'Italia spera tra i film internazionali con 'Io Capitano' di Matteo Garrone

‘Barbie‘ e ‘Oppenheimer‘ probabili mattatori della serata, l’Italia spera tra i film internazionali con ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone. La stagione dei premi del mondo del cinema e delle serie tv si apre nella notte tra domenica e lunedì con l’81/a edizione dei rinnovati Golden Globe, trasmessi dal Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills con la novità del comico Jo Koy alla conduzione. Per la cerimonia di gala che storicamente costituiva un trampolino di lancio verso l’Oscar l’edizione di quest’anno rappresenta un nuovo inizio dopo gli scandali degli anni passati, culminati con il boicottaggio delle stelle di Hollywood e la mancata copertura televisiva nel 2022. A tal proposito l’Hollywood Foreign Press Association (HPFA), l’associazione costituita da 87 membri al centro dei Golden Globe, è stata sciolta dopo le accuse di corruzione e razzismo: i nuovi organizzatori hanno diversificato la giuria invitando critici ed esperti, tanto da convincere l’emittente statunitense Cbs a trasmettere domenica la cerimonia dopo il mancato rinnovo con la Nbc che ha mandato in onda l’evento – che comunque si è svolto in tono minore – nel 2023. Rispetto agli Oscar i Golden Globe Awards prevedono due distinte categorie di premi, quelli riservati alle commedie o musical e quelli per le opere drammatiche. Ecco perché ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’, i principali successi nelle sale a livello planetario nel 2023, si presentano come favoriti nella rispettiva categoria forti delle 17 nomination collezionate in due.

‘Oppenheimer’, con Cillian Murphy principale indiziato nel drama al premio di miglior attore e Robert Downey Jr per quello di miglior attore non protagonista, dovrà vedersela con ‘Killers of the Flower Moon’ di Martin Scorsese, ‘Maestro‘ di Bradley Cooper, e ‘Anatomia di una Caduta’ di Justine Triet, Palma d’Oro a Cannes e favorito per il premio di miglior film straniero, categoria in cui è in corsa anche ‘Io Capitano’ di Garrone, che sogna di emulare Paolo Sorrentino che trionfò 10 anni fa con ‘La Grande Bellezza’. Per la categoria musical o commedia ‘Barbie’ parte con i favori del pronostico come miglior film rispetto a ‘Air’ di Ben Affleck e ‘Povere creature’ di Yorgos Lanthinos, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Per quanto riguarda le serie tv il drama ‘Succession’, che racconta le lotte di potere all’interno di una famiglia a capo di un impero mediatico, parte alla pari con ‘The Last Of Us’, tratta dal celebre videogioco a tema survivor horror in cui spicca l’interpretazione di Pedro Pascal. Nell’altra categoria invece ‘The Bear’, ambientato nella cucina di un ristorante di Chicago, dovrebbe portare a casa il premio di miglior serie comedy/musical. Non mancano infine tra le nomination anche star della musica: Billie Eilish e Dua Lipa si contendono il premio per la migliore canzone, mentre Taylor Swift è in lizza con il suo recente film-concerto dell’Eras Tour nella categoria che premia i migliori risultati ottenuti al botteghino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata