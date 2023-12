L'attrice italiana naturalizzata francese aveva 91 anni

È morta Marisa Pavan. L’attrice italiana naturalizzata francese aveva 91 anni. L’annuncio è stato dato su una pagina Facebook a lei dedicata da Margaux Soumoy autrice della biografia dell’attrice ‘Drop the Baby; put a Veil on the Broad!’ uscita nel 2021. Soumony nel post definisce Marisa Pavan come “un modello diamore e successo personale” e aggiunge “continuerò a custodire i ricordi e la tua storia. Possa la tua amabile anima riposare in pace con tutti coloro che ami incontrerai oggi. Buon viaggio”.

La carriera di Maria Luisa Pierangeli

Maria Luisa Pierangeli, questo il vero nome di Marisa Pavan, era la gemella dell’attrice Anna Maria Pierangeli. La sua carriera cinematografica si è svolta in larga parte negli Stati Uniti. Marisa Pavan ha vinto un Gloden Globe per la sua interpretazione ne ‘La rosa tatuata’, in cui recitò con Anna Magnani. Sempre per la sua interpretazione in ‘La rosa tatuata’ Marisa Pavan ha ha ottenuto una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Al ritorno in Italia, negli anni ’60, fu ospite di onore in diversi varietà Rai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata