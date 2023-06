L'attore Jason Schwartzman: "Era bizzarro"

L’ultimo film di Wes Anderson si intitola ‘Asteroid City‘ e vede come attori, tra gli altri, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Maya Hawke e molti altri. Tutti gli attori hanno vissuto sul posto durante le riprese della commedia. Il film è stato girato a un’ora da Madrid, in Spagna, e il cast ha alloggiato in un antico monastero vicino al set. “Sembrava di stare a Disneyworld, o nel retro del Magico Mondo di Harry Potter” spiega Scarlett Johansson, a proposito del set. Il suo co-protagonista Jason Schwartzman è d’accordo: “Non so quale sia la parola, era così reale… Che era bizzarro”, commenta. Anderson ha creato l’intero set da zero, dalla costruzione delle montagne sullo sfondo, alla tavola calda locale e alle camere d’albergo, portando sabbia colorata nell’area di un terreno agricolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata