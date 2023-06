In lizza per il premio come miglior film anche 'Il ritorno di Casanova' di Gabriele Salvatores, l'assegnazione martedì 20 giugno

Dopo la delusione di Cannes, Marco Bellocchio e Nanni Moretti fanno incetta di candidature ai Nastri d’Argento 2023. ‘Rapito’ di Bellocchio è a quota 9, ‘Il sol dell’avvenire’ di Moretti a 8. I due registi, quindi, entrano prepotentemente nella corsa per l’assegnazione dei Nastri che si concluderà a Roma martedì 20 giugno nell’arena del Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

In lizza per il premio come miglior film anche ‘Il ritorno di Casanova‘ di Gabriele Salvatores e due titoli lanciati dall’ultima Mostra di Venezia, ‘Il signore delle formiche’ di Gianni Amelio e ‘Siccità’ di Paolo Virzì che aveva già ricevuto dalla stampa, proprio a Venezia, il Premio Pasinetti. Tra i quaranta film finalisti di questa edizione sono 5 i film ai quali sono andate altrettante nomination ciascuno, 11 i titoli con 3 candidature, 12 quelli con 2 e 9 i film comunque segnalati.

I Giornalisti Cinematografici Italiani lo annunciano mentre si avvicina la fase finale dei Nastri 2023 con la serata di premiazione dedicata alla terza edizione delle Grandi Serie, sabato 17 giugno al Teatrino di Corte di palazzo Reale di Napoli. Già annunciato il ‘Nastro dell’anno’ al film di Roberto Andò La stranezza, al quale sarà dedicato l’evento speciale dei Nastri d’Argento la sera del 1° luglio, al teatro Antico di Taormina, in chiusura del Taormina Film Fest.

Le scelte di questa 77esima edizione, dopo gli anni di apertura al cinema proposto anche dalle piattaforme, tornano ai film esclusivamente usciti in sala dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023. Per promuovere i talenti più giovani, i Nastri fin dalle candidature segnalano la qualità anche tra molti titoli che non hanno avuto il tempo di consolidare il rapporto con il pubblico in sala. Per questo, eccezionalmente, sono 6 e non 5 le nomination per le opere prime, per i soggetti e per le canzoni che sempre di più contribuiscono a rafforzare il legame fra il cinema e il suo pubblico.

I candidati alla miglior regia

Non tutte le candidature per il miglior film che riguardano insieme al regista anche i produttori, coincidono con le nomination per la migliore regia, categoria in cui accanto a Bellocchio e Moretti entrano Andrea Di Stefano (L’ultima notte di Amore), Kim Rossi Stuart (Brado) e Luca Guadagnino (Bones and All), una candidatura che offre lo spunto per ricordare che i Nastri d’Argento prevedono in selezione i soli film di produzione nazionale ma considerano da sempre i talenti italiani anche all’interno delle produzioni internazionali. Nella lista ufficiale che dal 2 giugno sarà votata dai giornalisti Sngci, le sei opere prime scelte sono: Amanda di Carolina Cavalli, Margini di Niccolò Falsetti, Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta, Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello, Marcel! di Jasmine Trinca e Disco Boy di Giacomo Abbruzzese. Le commedie in ‘cinquina’ sono Grazie ragazzi di Riccardo Milani, Il grande giorno di Massimo Venier, Romantiche di Pilar Fogliati, Astolfo di Gianni Di Gregorio e Mixed by Erry di Sydney Sibilia. Per le sei candidature al soggetto concorrono Mia, Princess, Il primo giorno della mia vita, L’immensità, Orlando e Piano piano. Per la sceneggiatura: Brado, Il sol dell’avvenire, Mixed by Erry, Rapito e Siccità.

Le candidature per gli attori

Nelle candidature come attrici protagoniste, con Margherita Buy ci sono Jasmine Trinca, Linda Caridi, Benedetta Porcaroli e Barbara Ronchi. Tra le non protagoniste candidate Barbora Bobulova, Milena Mancini e Lidia Vitale. Per gli attori protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli, Pierfrancesco Favino, Edoardo Leo, Luigi Lo Cascio e Fausto Russo Alesi. Per i non protagonisti: Fabrizio Bentivoglio, Francesco Di Leva, Lino Musella, Saul Nanni, Paolo Pierobon. Per la commedia le attrici candidate sono Antonella Attili, Giorgia, Pilar Fogliati, Valentina Lodovini e Stefania Sandrelli. Gli attori: Antonio Albanese, Claudio Bisio, Paolo Calabresi, Nicola Rignanese e Giorgio Tirabassi. Infine la musica con le candidature di maestri come Stefano Bollani, Franco Piersanti, Pivio e Aldo de Scalzi, Teho Teardo e la coppia di musicisti e autori Colapesce e DiMartino. Per le canzoni, insieme agli outsider di Margini Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti e Matteo Creatini, sono candidati interpreti come Marco Mengoni, Levante, Diodato, Elodie con Joan Thiele, Liberato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata