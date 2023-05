Sul red carpet anche Andie MacDowell e Poppy Delevingne

(LaPresse) Al 76esimo Festival di Cannes giovedì è stata la giornata di Wim Wenders, che ha presentato il suo nuovo film ‘Perfect Days’, in concorso, ambientato in Giappone e incentrato sulla vita semplice di un uomo che lavora come addetto alle pulizie dei bagni a Tokyo. Sul red carpet anche l’attrice Andie MacDowell e la modella Poppy Delevingne e il cast di un altra pellicola in concorso, ‘L’Eté Dernier’ di Catherine Breillat con Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin.

