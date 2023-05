Arrivano i David di Donatello: uno dei riconoscimenti cinematografici più importanti d’Italia. La cerimonia di premiazione si terrà questa sera a Roma negli studi Lumina di Cinecittà a partire dalle 21.25. L’evento sarà trasmesso anche su Rai1 e sarà presentato da Carlo Conti e Matilde Gioli.

La cinquina in lizza per miglior film

Ecco la cinquina delle pellicole che si contenderanno il David di Donatello per miglior film: ‘Esterno notte’, ‘Nostalgia’, ‘Le otto montagne’, ‘Il signore delle formiche’, ‘La stranezza’. Tutti i candidati sono stati presentati questa mattina al Quirinale davanti presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Le cinque migliori canzoni

Questi, invece, i brani e i cantanti in lizza per il premio di migliore canzone. ‘Caro amore lontanissimo’, musica di Sergio Endrigo, testi di Riccardo Senigallia, interpretata da Marco Mengoni (per il film ‘Il colibrì’); ‘Culi culagni’, testi di Luigi Malerba e Stefano Bollani che si è occupato anche della musica e ha intepretato il brano (per il film ‘Il pataffio’); ‘La palude’, musica e testi di Niccolò Falsetti, Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti, Francesco Turbanti, interpretata da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini (per il film ‘Margini’); ‘Proiettili’, musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia, testi e interpretazione di Elodie e Joan Thiele (per la pellicola ‘Ti mangio il cuore’). ‘Se mi vuoi’, musica, testi e interpretazione di Diodato (per il film ‘Diabolik, Ginko all’attacco!’).

Matilde Gioli: “E’ una grande emozione”

E’ sicuramente entusiasta Matilde Gioli che presenterà la serata assieme a Carlo Conti. “Condurre i David di Donatello è una grande emozione. Bella davvero. C’è gioia e poi assieme Carlo Conti…Un grande professionista, dalla enorme dinamicità, con quella simpatia tipicamente toscana. Una persona umanamente sensibile con cui abbiamo tanti punti di contatto ed è un piacere dividere il palco con lui e passare anche del tempo fuori per confrontarci sulla vita”, ha detto l’attrice a margine della cerimonia dei David tenutasi questa mattina al Quirinale. “Se mi piacerebbe più vincerli o presentarli? Tutti e due, sono cose molto belle”, ha aggiunto.

