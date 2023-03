Ci sono solo 'Le Pupille' di Rohrwacher e Signoretti candidato per il trucco di 'Elvis'

Italia sottotono agli Oscar 2023. Nelle candidature per gli Academy Awards di quest’anno, la cui premiazione si tiene nella notte italiana tra l’11 e il 12 marzo, poco Made In Italy.

Ci sono solo due italiani, tra i corti con ‘Le Pupille’ la regista Alice Rohrwacher, e Aldo Signoretti, candidato per il trucco e l’hair styling di ‘Elvis’.

Il cast del cortometraggio comprende Alba Rohrwacher, Valeria Bruni Tedeschi, Melissa Falasconi, Carmen Pommella, Greta Zuccheri Montanari, Luciano Vergaro detto ‘Catirre’ e Tatiana Lepore. Il corto ‘Le Pupille’ è coprodotto dal cinque volte Premio Oscar Alfonso Cuarón in collaborazione con Esperanto Filmoj e da Carlo Cresto-Dina per tempesta. Il corto Disney è stato finanziato dalla divisione Disney Branded Television, distribuito in esclusiva su Disney+.

