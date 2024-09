Premio Oscar nel 1962, è simbolo del cinema italiano a livello globale

Il 20 settembre del 1934 nasceva Sofia Loren una delle icone del cinema italiano. Novant’anni intensi per l’attrice nata a Roma ma diventata un simbolo di Napoli. Loren ha recitato in una novantina di film lavorando con i miti del cinema internazionale: Marcello Mastroianni, Totò, Marlon Brando, Charlton Heston, Cary Grant, John Wayne, Clark Gable, Burt Lancaster, Paul Newman, Richard Burton, Gregory Peck, Frank Sinatra, William Holden, solo per fare alcuni nomi. Nel 1962 ha vinto l’Oscar come migliore attrice per ‘La ciociara’, nel 1965 è stata candidata a migliore attrice per ‘Matrimonio all’italiana’, nel 1991 ha ricevuto il Premio alla carriera. Per lei anche 8 David di Donatello come miglior attrice. La sua vita privata è sempre stata legata a Carlo Ponti, anche se un flirt con Cary Grant non l’ha mai negato.

