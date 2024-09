L'attrice commossa alla festa davanti ad amici e parenti

“Una serata come stasera è ciò che conta. Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori. Questo amore tra noi conta. Queste amicizie sono la vita. Il fatto che abbiamo pianto insieme, riso insieme, ballato insieme e stasera possiamo anche brindare insieme. E se c’è un regalo che volete farmi, fatemi il dono di celebrare non solo me, ma tutti noi, perché siamo ancora qui. E il nostro più grande traguardo è che dopo aver condiviso una intera vita, siamo ancora insieme, e vogliamo passare ancora una notte fra di noi. Quello è il vero successo. Quindi grazie dal profondo del cuore per questa vita, per questo amore, e per questi ricordi che il tempo non potrà mai cancellare“. Così una commossa Sophia Loren nel suo discorso ad amici e parenti presenti all’evento speciale al The Space Cinema Moderno di Roma in cui l’attrice ha festeggiato i suoi 90 anni.

