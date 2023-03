Spazio sulla Walk of Fame di Los Angeles per l'attore e doppiatore ligure che ha dedicato questo riconoscimento internazionale a Lina Wertmuller

Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Giancarlo Giannini: l’attore e doppiatore l’ha ricevuta con una cerimonia a Los Angeles e ha dedicato questo riconoscimento a Lina Wertmuller, la regista che più di tutti ha esaltato la sua arte e grazie alla quale ha anche ottenuto una nomination all’Oscar per ‘Pasqualino Settebellezze’. Ora questo attestato per la sua straordinaria carriera, un riconoscimento che nei giorni scorsi non ha fatto mistero di ritenere anche più importante della nomination all’Oscar. Negli anni, Giannini ha ottenuto riconoscimenti internazionali per i suoi ruoli da protagonista e per la sua padronanza di una varietà di lingue e dialetti. Oltre al cinema, tanto teatro ma anche tv nella carriera di Giannini.

Nel suo discorso, Giannini ha ringraziato Lina Wertmuller, con cui ha collaborato molte volte. La commedia ‘Mimì metallurgico ferito nell’onore’ – il suo primo ruolo da protagonista in un film di Wertmuller – ha portato entrambi alla fama globale. Giannini ha ricevuto la sua stella, la 2.752esima sulla Walk of Fame, pochi giorni dopo essere stato premiato con il Filming Italy Lifetime Achievement Award. Nei giorni scorsi, saputo del riconoscimento, l’attore si era lasciato andare a un amaro commento sulla mancanza di riconoscimento a Venezia, al contrario di Hollywood: “A Hollywood mi danno questa stella, a differenza di Venezia dove non mi hanno dato neanche un gatto nero“. Sono in tutto 17 gli italiani a cui è stata assegnata una stella di Hollywood, il nome di Giannini si affiancherà a quello di grandi star italiane, da Rodolfo Valentino ad Anna Magnani, da Sophia Loren a Gina Lollobrigida ed Ennio Morricone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata