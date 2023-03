L'attore italiano è stato candidato all'Oscar nel 1977 per "Pasqualino Settebellezze"

Brilla sulla Hollywood Walk of Fame la stella posata per l’attore italiano Giancarlo Giannini. Anche regista e doppiatore, candidato all’Oscar, Giannini ha ottenuto riconoscimenti internazionali per i suoi ruoli da protagonista nei film italiani e per la sua padronanza di una varietà di lingue e dialetti. Nel 1977, ha ricevuto una nomination come miglior attore per “Pasqualino Settebellezze”, diretto da Lina Wertmüller.

