La cerimonia nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma

Le note di ‘Flick Flock’, la tradizionale marcia della fanfara dei bersaglieri hanno accompagnato l’uscita del feretro di Gina Lollobrigida, al termine dei funerali nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. “Lei è la vera bersagliera e rimarrà nei nostri cuori per sempre. Viva Gina Lollobrigida”, ha dichiarato uno dei bersaglieri in congedo alla fine della cerimonia.

