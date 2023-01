La commozione della diva per la morte dell'attrice sua "rivale" per 50 anni

Per 50 anni sono state dipinte come storiche “rivali” nel mondo dello spettacolo italiano, ma Gina Lollobrigida e Sophia Loren hanno sempre negato che ci fossero tensioni tra di loro. Oggi Sophia Loren esprime tutta la sua commozione per la scomparsa a 95 anni di Lollobrigida: una notizia “che mi scuote profondamente e mi addolora molto“, ha dichiarato la diva a LaPresse.

