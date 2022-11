Foto dall'archivio, Scorsese sul Red Carpet di The Irishman (2019)

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico è nato a New York il 17 novembre 1942

Martin Scorsese compie 80 anni. Nato a New York, il 17 novembre 1942, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italoamericano ha all’attivo 26 lungometraggi e 19 documentari. Titoli che hanno segnato per sempre la storia del cinema. Dalle pellicole come ‘Taxi Driver’, ‘Toro Scatenato’, ‘Quei bravi ragazzi’, capolavori magistralmente interpretati da De Niro, a ‘The Wolf of Wall Street’ con Leonardo DiCaprio fino a ‘The Irishman’, dove per la prima volta ha diretto Al Pacino. Nel palmares di Martin Scorsese tutti i principali premi cinematografici, compreso l’Oscar per la Migliore regia nel 2007 per il film ‘The Departed’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata