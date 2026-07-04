Circolo Canottieri Roma, Noemi incanta il pubblico alla Festa d’Estate

Una serata all’insegna della grande musica e della convivialità ha animato il Circolo Canottieri Roma, che ha celebrato la tradizionale Festa d’Estate 2026 accogliendo come ospite d’eccezione Noemi, protagonista di un concerto che ha emozionato i Soci e i loro ospiti.

Accompagnata dalla sua band, l’artista ha ripercorso i brani più amati del suo repertorio, regalando al pubblico uno spettacolo intenso e coinvolgente che ha trasformato il Lungotevere in un palcoscenico di emozioni, confermando ancora una volta la capacità della Festa d’Estate di coniugare qualità artistica, eleganza e spirito di condivisione.

L’edizione 2026 si inserisce nella prestigiosa tradizione del Circolo, che negli anni ha ospitato alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Antonello Venditti, Patty Pravo, Raf e numerosi altri protagonisti della scena musicale nazionale.



Prima del concerto, la serata è stata impreziosita dalla cena sociale, alla quale hanno preso parte numerosi Soci e ospiti istituzionali. Tra questi, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Socio Onorario del Circolo Canottieri Roma, la cui presenza ha ulteriormente sottolineato il valore della manifestazione come momento di incontro e condivisione per la città.

La Festa d’Estate si conferma così uno degli appuntamenti più significativi della vita sociale del Circolo Canottieri Roma, capace di unire tradizione, cultura e spettacolo in un’atmosfera unica, rafforzando quel senso di appartenenza che da sempre rappresenta uno dei valori distintivi dello storico sodalizio romano.