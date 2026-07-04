Iran, i negoziati con gli Usa riprenderanno l’11 luglio

I negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere l’11 luglio in Pakistan, dopo i funerali (che dureranno diversi giorni) dell’ex Guida Suprema della Repubblica Islamica Ali Khamenei. Lo fa sapere l’emittente saudita Al Arabiya. Le trattative dovrebbero affrontare diverse questioni chiave, tra cui le sanzioni contro Teheran, il congelamento dei fondi iraniani e i colloqui sul nucleare.

Iniziati i funerali di Ali Khamenei

Sabato sono iniziati i funerali dell’ex Ayatollah Ali Khamenei, a pochi mesi dalla sua morte in un raid aereo all’inizio della guerra. Il governo prevede l’afflusso di milioni di persone nella capitale in occasione delle esequie, che dureranno diversi giorni. Le autorità hanno anche svelato la bara contenente il corpo dell’ex Guida Suprema, posto in una teca di vetro nella Grande Moschea di Teheran. I presenti hanno pianto alla vista della salma e hanno intonato slogan come: “La nostra parola è una sola! Vendetta! Vendetta!”

La capitale iraniana è invasa da cartelloni che mostrano l’immagine di Khamenei con scene che ricordano i funerali della Guida Suprema, Ruhollah Khomeini, nel 1989. L’esecutivo della Repubblica Islamica intende capitalizzare la grande affluenza per dare nuovo impulso nei negoziati con gli Stati Uniti sul controllo dello Stretto di Hormuz e una soluzione definitiva al conflitto. È stato scelto il 4 luglio, 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, per dare inizio alle esequie. La folla presente alla cerimonia a Teheran ha scandito: “Morte all’America!”, riprendendo un grido comune in Iran sin dalla Rivoluzione islamica del 1979 e dall’occupazione dell’ambasciata statunitense con conseguente crisi degli ostaggi.

Cerimonia funebre Khamenei a Teheran prorogata fino a domani sera

Gli organizzatori delle cerimonie funebri per la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei hanno annunciato che l’addio pubblico presso la Grande Moschea Imam Khomeini di Teheran proseguirà fino alle 20 di domani, le 18.30 in Italia. Lo riporta Iran International. Il corteo funebre si svolgerà via terra, ha aggiunto alla televisione di stato il generale di brigata Hasan Hassanzadeh, organizzatore del funerale nella capitale iraniana. Gholamhossein Mozaffari, governatore della provincia di Khorasan Razavi, aveva precedentemente affermato che i funzionari della sicurezza provinciale avevano proposto di far sfilare la processione a Mashhad per via aerea, al fine di ridurre gli assembramenti e attenuare i problemi di sicurezza.