Famoso per 'Will&Grace' e 'American Horror Story'

E’ morto a 67 anni l’attore Leslie Jordan. Noto per per il suo accento del sud e la sua versatilità che lo hanno reso un personaggio drammatico e comico in serie TV tra cui ‘American Horror Story’ e ‘Will & Grace’ con cui aveva vinto un Emmy nel 2005. Jordan è tornato agli onori della cronaca nel 2021 quando, durante la pandemia, ha pubblicato video quotidiani di se stesso su Instagram e TikTok.

