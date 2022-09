(LaPresse) Pomilio Blumm premiata al Festival di Venezia per la webserie Artitude che promuove il Made in Italy. L’agenzia di comunicazione nata a Pescare, specializzata nel settore della comunicazione pubblica e istituzionale, ha ricevuto la targa della menzione speciale della giuria del Social Word Film Festival. Il riconoscimento è stato ritirato da Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e direttore artistico di ArtCity, nonché narratore in video nelle diverse puntate. La serie è stata creata da Pomilio Blumm nell’ambito di “Italy is simply extraordinary: beIT” la campagna che ha come obiettivo la promozione del made in Italy lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. “La campagna ha esplorato il Made in Italy e lo ha fatto attraverso diversi linguaggi, quelli dell’arte, della creatività, i linguaggi della conoscenza. Un modo per parlare dell’Italia attraverso artisti, creativi, visionari”, ha spiegato Balbi.

