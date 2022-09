Presentato il film su Aldo Braibanti, 'Il Signore delle formiche'

(LaPresse) Il regista italiano Gianni Amelio ha presentato il suo ultimo film ‘Il Signore delle formiche’ alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film – una biografia del poeta, drammaturgo e regista italiano Aldo Braibanti, incarcerato nel 1968 con l’accusa di plagio, per la sua relazione con il giovane Giovanni Sanfratello – è uno dei cinque titoli italiani in lizza per il Leone d’Oro, il premio più importante del festival. Con Luigi Lo Cascio nel ruolo di Braibanti, nel film recitano anche da Elio Germano, Leonardo Maltese e Sara Serraiocco, che martedì hanno sfilato sul red carpet.

