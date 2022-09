L'attrice è arrivata in barca poco prima della conferenza stampa del suo ultimo film "The Eternal Daughter"

(LaPresse) Tilda Swinton è arrivata in barca al lido di Venezia poco prima della conferenza stampa del suo ultimo film, “The Eternal Daughter”, in lizza per il Leone d’oro della 79esima edizione del festival. L’attrice, dopo le foto, ha firmato alcuni autografi ai fan.

