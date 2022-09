Il cantante recita in 'Don't Worry Darling': la regista è la sua compagna Olivia Wilde

(LaPresse) Harry Styles è arrivato a Venezia per la presentazione di ‘Don’t Worry Darling’, il film di Olivia Wilde nel quale recita. Tanti i fan in attesa della popstar inglese, al Lido nelle vesti di attore. E lui non si è sottratto ad autografi e foto. Con Styles anche la regista (compagna nella vita dell’ex One Direction) e gli altri protagonisti Gemma Chan e Chris Pine.

