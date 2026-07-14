Napoli, rapinano un orologio da 130mila euro: due giovani ai domiciliari

(LaPresse) Due giovani di 21 e 25 anni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro nell’ambito dell’indagine sulla rapina di un orologio di lusso del valore di circa 130mila euro ai danni di un turista statunitense. Il provvedimento, emesso dall’autorità giudiziaria su richiesta della Procura di Napoli, riguarda la rapina avvenuta la sera del 6 giugno in via Nardones. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due indagati sarebbero arrivati a bordo di uno scooter davanti a un ristorante dal quale il turista era appena uscito con la moglie e la figlia. Uno dei due, con il volto coperto da un casco con visiera scura, avrebbe strappato con forza dal polso della vittima un Patek Philippe Nautilus del valore di circa 130mila euro. Il turista, trascinato per alcuni metri durante lo scippo, ha riportato lesioni al polso sinistro. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e i dati dei lettori targa del circuito cittadino, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire il percorso dello scooter e individuare i presunti responsabili. Dalle immagini sarebbe emerso che i due avrebbero effettuato diversi passaggi davanti al locale prima della rapina, come in attesa dell’uscita della famiglia. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale presenza di altre persone con il compito di segnalare possibili vittime.