(LaPresse) “Le sale cinematografiche sono presidii culturali e la visione collettiva di un film è un’esperienza unica che arricchisce”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nell’ambito della 79° Mostra del Cinema di Venezia, in cui è stata presentata la nuova iniziativa promozionale promossa da ANICA, ANEC, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il Ministero della Cultura, ‘Cinema in Festa’: permetterà al pubblico di accedere in sala, dal 18 al 22 settembre, a soli 3,50€. Un’iniziativa che vede una grande partecipazione degli esercenti cinematografici: in tutta Italia saranno oltre duemila gli schermi che aderiscono alla promozione. ‘Cinema in Festa’ è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata