Lo ha rivelato in una intervista il produttore degli Academy Awards Will Packer

Il produttore degli Oscar Will Packer ha detto che la polizia di Los Angeles era pronta ad arrestare Will Smith, dopo che l’attore ha schiaffeggiato Chris Rock sul palco degli Academy Awards.

Packer lo ha rivelato in una clip rilasciata da Abc News di un’intervista che ha rilasciato a ‘Good Morning America‘. “Hanno detto ‘andremo a prenderlo. Siamo preparati. Siamo pronti a prenderlo subito. Puoi sporgere denuncia, possiamo arrestarlo'”.

Ma Packer ha aggiunto che Rock era “molto riluttante” all’idea. “Ha detto ‘No, no, no, sto bene‘”, ha spiegato il produttore.

Davanti a lui, gli agenti della polizia di Los Angeles hanno finito di esporre quali erano le sue opzioni e hanno chiesto a Rock: “Vorresti che intraprendessimo qualche azione?”. “E lui ha detto di no“, ha concluso Packer.

